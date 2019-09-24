Google kişisel verilerin korunması tasarısına ret oyu verdi

İnternetin nasıl işleyeceğine karar veren World Wide Web Consortium'un (W3C) kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yeni önlemler alınması oylamasında Google'ın çatı şirketi Alphabet ret oyu verdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Alphabet dışında 24 şirket ve kurum tasarı için olumlu yönde oy kullandı. W3C bütün üyelerin kabul oyu ile hareket ettiği için tasarı şimdilik askıya alınmış oldu.

TIM BERNERS-LEE’NİN ÖNÜNE GİDECEK

Tasarının, Google ile taraflar anlaşamadığı takdirde internetin kurucusu olarak anılan Tim Berners-Lee'nin önüne gitmesi bekleniyor.

Google kişisel verileri reklam verenlerin kullanımına sunarak yılda milyar dolarlar kazanıyor.

İNTERNETİ ÜCRETSİZ VE ERİŞİLEBİLİR YAPABİLİR

Google vetosu hakkında yaptığı açıklamada kişisel verilerin kullanımının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Fakat kurum öte yandan kişisel verilerin kullanıldığı hedefli reklamların interneti ücretsiz ve erişilebilir yapması açısından önemli olduğunu savundu.

ONAYLAMADIKLARINI TARAYICILAR AÇMIYOR

Apple ve rakip arama motoru DuckDuckGo arama motorlarında Google kadar kişisel veri kullanmadıkları için veto oyu kullanmadılar. W3C'nin kararları yasal olarak bağlayıcı değil fakat W3C'nin internet standartlarını karşılamayan kurumların internet siteleri genellikle Google Chrome, Mozilla Firefox ve Apple Safari gibi popüler tarayıcılarda açılmıyor.

GOOGLE CHROME’UN GOOGLE’I AÇMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

Tabii söz konusu örnekte veto eden Google olduğu için Google'ın kendi tarayıcısı Chrome'dan Google'ın internet sitelerine girilmediği düşünülemez.

Haziran ayının sonunda W3C bünyesinde bulunan kişisel verileri koruma kurulu PING, büyük internet şirketlerine kişisel verilerin korunması için W3C'ye yeni yetkiler verilmesini istedi.

GOOGLE’DAN OTORİTE İTİRAZI

Söz konusu yetki ile kişisel verilerin ihlal edildiğine W3C tarafından karar verilen internet sitelerine erişim engellenecekti. Google bunu reddetti. Google ret açıklamasında, “PING kendini otoriter bir hale sokuyor. Bu internette gereksiz bir kaosa neden olacak” dedi.