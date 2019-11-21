Google siyasi reklam politikasını değiştirdi!

Türkiye muhalefetten gelen erken seçim çağrılarını konuşurken siyasi partilerin en önemli reklam mecralarından biri olan Google da Twitter gibi siyasi reklam politikasını yeniden gözden geçirme kararı aldı.

‘YÜKSEK DÜZEYDE HEDEFLİ REKLAM YOK’

Google ‘yanlış bilgi yaymama' hassasiyeti sebebiyle siyasi reklamları yüksek düzeyde hedefli bir şekilde kullanıcılara göstermeyecek.

Google kullanıcıların internet tarayıcılarındaki erişim bilgilerine erişerek yani hangi internet sitelerine girdiklerini takip ederek bir profil oluşturuyor.

Bu profili de reklamlarını ilgili kişilere göstermek için kullanıyor. Böylece siyasi partiler kendilerine oy vermeyecek veya oy verme ihtimali olduğunu düşündükleri hedefli bir kitleye reklamlarını ulaştırma şansı yakalıyordu.

6 OCAK 2020’DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Google 12 Aralık'ta İngiltere'de yapılacak genel seçim öncesi reklam kısıtlamasını başlatma kararı aldı.

Siyasi reklamlar artık sadece hedefli bir kitleye gösterilmeyecek. 6 Ocak 2020'den itibaren dünyanın her yerinde siyasi reklam gösterme yasağı devreye alınacak.

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YAŞ, CİNSİYET VE YER BİLGİSİ SAĞLANACAK

Yeni reklam politikası çerçevesinde siyasi reklamlar sadece kişilerin yaş, cinsiyet ve yer bilgisi kullanılarak gösterilecek.

İNTERNET SİTESİNİN İÇERİĞİNE GÖRE GÖSTERİLECEK

Ziyaret edilen internet sitesinin içeriğine göre de ilgili bir siyasi partinin ilanı hâlâ gösterilebilecek. Kişilerin internet erişim geçmişleri artık siyasi reklamlarda kullanılacak bir veri olamayacak.

TRUMP’IN KAMPANYA SORUMLUSU TEPKİ GÖSTERDİ

Google'ın yaptığı açıklamaya göre eğer politik reklamın ‘yalan' bir içeriğe sahip olduğuna Google tarafından karar verilirse reklam hiç gösterilmeyecek.

Trump'ın yeniden seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale, Google'ın yeni reklam politikasına tepki göstererek, “Politik elitler ve büyük teknoloji şirketleri seçimlere hile karıştırmak istiyor” açıklamasında bulundu.

Google'ın yeni reklam politikası bağlı şirketi Youtube için de geçerli olacak. Türkiye'de de son yıllarda partilerin yaptığı dijital reklam harcamaları artıyor.