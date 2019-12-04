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Google’ın kurucuları kenara çekiliyor

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın da çatı şirketi olan Alphabet'in CEO'luğunu bırakıyor. İkili şirkette yönetim kurulu üyeliği yapacak. Page ve Brin'in yerine Google'ın da CEO'su olan Sundar Pichai geçecek. Page ve Brin'in toplam serveti 120 milyar doları aşıyor. İkili yaptığı açıklamada, "İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz" ifadesini kullandı.

09:10 -
Haberler Ekonomi
Google’ın kurucuları kenara çekiliyor

BBC Türkçe’nin haberine göre; Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin (solda), Google’ın sahibi olan Alphabet şirketinin icra kurulu başkanlığı (CEO) ve başkanlığı görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı. İkili şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Sozcu.com.tr’nin Bloomberg Milyarder Endeksi’nden aktardığı verilere göre ise Larry Page’in 62.7 milyar dolar, Sergey Brin’in ise 60.9 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, Alphabet’in de CEO’su olarak ikilinin yerini alacak. Alphabet 2015’te Google ve sahibi olduğu şirketlerin yeniden yapılandırılması amacıyla kurulmuştu.

Page ve Brin şirketlerini 1998’de ABD’nin California eyaletinde bir garajda kurmuştu. Alphabet’ten yapılan açıklamada şirketin “daha temiz ve daha hesap verebilir” bir şekilde işleme hedefinde olduğu yer aldı.

46 YAŞINDA EMEKLİLİK HAYATI MI?

İkisi de 46 yaşında olan yöneticiler “artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti” dedi:

“İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google’ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok.”

Page ve Brin şirkete tavsiye veren ve sevgilerini gösteren fakat günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Pichai’den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını söyledi.

Google’ın CEO’su Pichai Alphabet’in başına geçecek.

Hindistan’da doğan 47 yaşındaki Pichai Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nde okumak üzere ABD’ye gitmiş, ardından 2004’te Google’a katılmıştı.

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Son güncelleme: 09:21 04.12.2019
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