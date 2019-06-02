Göründüğünden kötü olabilir

Dünyada en çok alıntı yapılan 10 ekonomist arasında gösterilen, MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisinin gidişatına ilişkin değerlendirmesinde “Büyük ihtimalle henüz en kötü kısmı başlamadı” yorumunda bulundu.

Agos gazetesine konuşan Acemoğlu, Türkiye'de neredeyse beş yıldır bir ‘aşırı sıcak seçim ekonomisi'nin söz konusu olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

KAMU MALİYESİ SORUNLU

“Bu, devlet harcamalarında ve kredilerde ekonominin ihtiyacının ötesinde bir genişleme anlamına geliyordu. Cari işlem açığı ve liranın değerinin düşmesi, bunun sonuçları. Kamu maliyesinin durumu daha da sorunlu; orada durum, kamu kuruluşları aracılığıyla verilen örtük garantiler nedeniyle, göründüğünden bile kötü olabilir. Her şey sağlıksız ve çok riskli görünüyor.”

Vaziyetin pek iyi görünmediğini dile getiren Acemoğlu, “Büyük ihtimalle henüz en kötü kısmı başlamadı. Yerel seçimler yaklaşırken hükümet çok harcama yaptı ve devlet bankaları kredileri genişletti. O kadar ki, özel bankaların uyguladığı sıkı politika, devlet bankalarının kredilerindeki artış nedeniyle reel sektörü etkilemedi. Fakat bu geçici bir durum. Kredi genişlemesi durduğunda, ki eninde sonunda bu olacak, özellikle inşaat sektöründeki birçok şirketin bilançosundaki sorunların ne kadar derin olduğu ortaya çıkacak. O noktada Türkiye'nin orta ölçekli mi yoksa büyük bir sorunla mı karşı karşıya olduğu daha kolay görülebilecek (sorunun küçük olması ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu varsayabiliriz).

Orta ölçekli bir sorunla, yabancı sermaye girişleriyle baş edilebilirdi. Fakat şimdi, Türkiye siyasetine ve ekonomisine yönelik güven dibe vurmuşken, bu ihtimal çok düşük” dedi.

Küresel belirsizlikler artacak

Türkiye‘nin birçok başka gelişmekte olan ülke gibi şu anda çapraz ateş altında olduğunu anlatan Prof. Daron Acemoğlu, hem siyasi hem de iktisadi açıdan bir belirsizlik döneminden geçildiğini kaydetti. Acemoğlu, ABD-Çin gerilimi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “ABD-Çin ilişkilerinde Trump'ı da aşan sorunlar var. Asıl mesele, fikrî mülkiyet haklarının korunması ve teknoloji hırsızlığının engellenmesi. Büyük bir ihtimalle bu müzakereler, Türkiye ve birçok pazarı çok belirsiz bir konuma sokacak olan, artan gerilimlerle sonuçlanacak. Belirsizliklerle dolu zamanlardan geçiyoruz.”