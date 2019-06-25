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Gözler TOKİ kura sonuçlarında! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

TOKİ’den düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar kura çekilişi için bekliyor. En fazla başvuru yapılan başında ise İstanbul geliyor. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla, Silivri kura çekilişi ne zaman?

12:01 -
Haberler Ekonomi
Gözler TOKİ kura sonuçlarında! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

TOKİ’nin uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut fırsatından faydalanmak isteyenler geçtiğimiz aylarda başvurularını yaptı. Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutlar için TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişi tarihini merak ediyor. İşte TOKİ kura çekilişi detayları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşderet: 2 Temmuz

İstanbul Seçim Sonuçları ->
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