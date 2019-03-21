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Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Dalgalı bir seyir izleyen gram altın fiyatı son 2.5 ayın zirvesini gördü. Baharın yaklaşması ile birlikte düğünler için hediyelik gram ve çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 21 Mart güncel altın fiyatlarında son durum...

18:28 -
Haberler Ekonomi
Gram altın 2,5 ayın zirvesini gördü! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, 230,95 ile son 2,5 ayın zirvesini görmesinin ardından saat 10.05 itibarıyla 230,90 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 376 lira, Cumhuriyet altını 1.541 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, Fed kararları sonrası başlayan yükselişini Asya piyasalarıyla bugüne de taşıyarak 1.318 dolara çıktı. Böylece altının ons fiyatı, yükselişini üst üste 5’inci güne taşımış oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 376,00 lira, Cumhuriyet altını 1.541,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 230,80 liradan işlem gördü.

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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