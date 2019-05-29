Gram altın fiyatları artışa geçti! İşte çeyrek altında son durum

Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları bugün 248,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 402 lira, Cumhuriyet altını 1.647 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 düşüşle 246,9 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 29 Mayıs altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 248,8 lira

Çeyrek altın: 411 lira

Cumhuriyet altını: 1.675 lira

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ALTININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 249 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 249 bin 200 lira, en yüksek 250 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 249 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 49 milyon 217 bin 917,67 lira, işlem miktarı ise 197 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 54 milyon 486 bin 419,87 lira oldu.