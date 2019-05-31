Gram altın yükselişe geçti! İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 244,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını 1.629 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 243,3 liradan işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 244,2 lira

Çeyrek altın: 403 lira

Cumhuriyet altını: 1.645 lira

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Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 1.294,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını belirterek, dolar/TL’de yaşanan değer kaybının ise yurt içinde altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu kaydetti.

Bugün yurt dışında Almanya’da enflasyon ve ABD’de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.