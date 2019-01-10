Gram altın yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum (10.01.2019)

Altın fiyatları el yakıyor. Çeyrek altına artık gücü yetmeyen vatandaşlar gram altına yönelmişti ancak son üç gündür gram altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 225,80 lira oldu. İşte 10 Ocak güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 228,2 lira seviyelerinde dengelendi.İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 225,80 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

10 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın dün yükselişini 3’üncü güne taşıması sonrasında günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 228,4 liradan tamamladı. Bugüne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, en düşük 227,5 lira ve en yüksek 228,8 lirayı görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 228,2 liradan işlem görüyor.

“GRAM ALTIN 232 TL OLABİLİR”

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yönü üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin dün yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi.

Dün akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarının da ABD ekonomisini etkileyebilecek küresel büyümeye yönelik riskler konusunda netlik görene dek faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği beklentilerini artırdığını belirten Memiş, tutanakların ardından altının onsunda yükseliş yaşandığına dikkati çekti.

Memiş, altının ons fiyatının teknik açıdan 1.277 doların üzerinde kalıcılık sağlamasının, düşüşlerin sınırlı kalacağına işaret ettiğini aktararak, “Bugün altının ons fiyatının 1.291-1.302 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise bugün 228 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda yükselişler 232 liraya kadar devam edebilir.” diye konuştu.

AA