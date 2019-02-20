Gram altın yükselişte! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını Google üzerinden araştırıyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,92 artışla 229,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 374,00 lira, Cumhuriyet altını 1.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatıise dünkü kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 229,50 liradan işlem gördü.

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticari müzakerelere dair iyimserliğin altın talebinin artmasına neden olduğunu ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.339 doların destek, 1.349 doların ise direnç konumunda oluğunu kaydetti.

Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle gram altının yükseldiğini bildiren Memiş, “Altının gram fiyatında 228 lirayı direnç seviyesi olarak takip ettiğimizden, yukarı yönlü ataklar yükselişlerin devamı açısından önemli alacaktır. Bugün gram altının 226,8-228,8 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

AA