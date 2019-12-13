Gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? 13 Aralık güncel altın fiyatları…

Altın son günlerde yükselişe geçmiş görünüyor. Dövizlerdeki artıştan etkilenen altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Günün çeyrek ve gram altın fiyatları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 272,86 lira

Çeyrek altın: 450,82 lira

Cumhuriyet altını: 1.845,00 lira,

ALTIN BORSASINDA SON DURUM

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 400 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 274 bin 400 lira, en yüksek 275 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 274 bin 400 liradan tamamladı. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 168 milyon 712 bin 846,02 lira, işlem miktarı ise 617.70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 176 milyon 969 bin 974,21 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Akbank, Nil Kıymetli Madenler ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.