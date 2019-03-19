Gratis saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte Gratis çalışma saatleri 2019

Gratis çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gratis sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? İşte, Gratis mesai saatleri 2019…

GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Gratis hafta içi her gün mesaiye sabah tam 10:00'da başlar ve kapanış saati olan 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan Gratis mağazaları farklı çalışma saatlerine sahiptir. AVM içerisindeki mağazalar genel olarak 10:00 le 22:00 arasında hizmet verirler. Gratis öğle arası vermemektedir.

Gratis şubeleri hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder. Gratis şubeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü kapalı, diğer günlerinde ise açıktır. Ayrıca arefe günü, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde ise açıktır.

GRATİS HAKKINDA

Sedes Holding bünyesinde açılmış olan Gratis, 20 mağaza ile faaliyetlerine başlamış bugün Türkiye’nin 76 ilinde 500'ün üzerinde mağazası ve 4.000'den fazla çalışanı ile kozmetikten cilt bakımına, saç bakımından kişisel bakıma kadar yüzlerce farklı marka ve ürün seçeneği sunan kişisel bakım sektörünün öncü şirketlerinden biridir.