GSB İŞKUR kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları için 27 Şubat tarihini açıklamıştı. Binlerce vatandaş ise GSB İŞKUR kura sonuçlarını araştırıyordu. Bakanlığın internet sitesinde yoğunluk yaşanıyor ve kullanıcılar “Bakanlığımızca sürekli işçi alımına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.” uyarısı ile karşılaşıyor. GSB İŞKUR kura sonuçlarını açıklandığı an aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

GSB İŞKUR KURA SONUÇLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yaptığı açıklama şöyle: “Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır.

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00'da Noter huzurunda İl Müdürlüklerimizce yapılacaktır. Kura çekim yerlerine ait bilgiler ekte bulunan listede yer almaktadır. Ancak, gerekli görülmesi halinde İl Müdürlüklerince kura çekim yerlerinde değişiklik yapılabilecektir. Kura çekim yerlerinde yapılacak değişiklikler ilgili İl Müdürlüklerince adaylara duyurulacaktır.

Nihai listelerde yer alan başvuru sahipleri kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebileceklerdir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.”