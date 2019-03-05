İŞKUR GSB kura sonuçları hangi illerde açıklandı? GSB kura sonuçları şehir şehir geliyor!

İŞKUR üzerinden GSB personel alımı için başvuran vatandaşlar GSB İŞKUR kura sonuçlarını bekliyor. GSB kura sonuçları adım adım farklı iller için açıklanıyor. Başvurularını yapıp sonuçları bekleyenler GSB kura sonuçlarının hangi iller için açıklandığını araştırıyor. İşte GSB kura sonuçları detayları…

GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda GSB'ye alınacak 3 bin 243 kişiden 278’i engelli, 146’sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığına alınacak personeller kura sonucundan belirleniyor. Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen GSB kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirleniyor.

ZONGULDAK GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

KASTAMONU GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

ADANA GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

GSB KURA SONUÇLARINA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacak. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi ve mülakat sürecinin ardından bünyesine şu meslek kollarından alım yapacak;

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri,

Makine Teknikeri,

Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil),

Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar),

Otobüs Kaptanı (Şoför),

Aşçı,

Aşçı Yardımcısı,

Elektrik Tesisatçısı (Bina),

Güvenlik Görevlisi,

Havuz Suyu Operatörü,

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

Garson (Servis Elamanı),

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı),

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni