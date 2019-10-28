Gül üreticilerinden fiyat tepkisi

Kentte, en verimli güllerin üretildiği bölgelerin başında gelen ve 2 binin üzerindeki nüfusunun yüzde 95'lik kısmının gülcülük ile uğraştığı Güneykent'te üreticiler, Gülbirlik’in daha önce açıkladığı 7.80'lik taban fiyatına tepki göstererek, “Biz, Gülbirlik ve özel tüccardan bu paraları almayacağız” dediler. Isparta'daki gül üretiminde, yüzde 30'luk kısmın alımını yapan Gülbirlik ve özel firmaların kendilerini ‘köle gibi' gördüğünü öne süren üreticiler, bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki hasat sezonunda kendi kurdukları fabrikada üretim yapmayı hedeflediklerini açıkladılar. Güneykent Kasabası Belediyesi önündeki Gül Anıtı yanında bir aya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, aralarından seçtikleri temsilciler vasıtasıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ÇARKÇI: GİDİLER ARTARKEN, VERİLEN BU FİYATLAR 2004’ÜN FİYATLARI”

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Güneykentli üreticilerden Gürkan Çarkçı, “Bu fiyattan memnun değiliz. Zaten bizim gül çiçeğini toplatma ücretimiz kiloda 3 lira, bunun 3 lira da masrafına gidiyor 6 lira. Bizim fazla bir kazancımız yok burada, bu fiyatlar 2004'ün fiyatları. Ürettiğimiz mahsulün karşılığını alamıyoruz. Şu enflasyona göre bizim güllerimizin fiyatı en az 9 – 10 lira olması lazımdı. Biz, Güneykentliler olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Gül çiçeği fiyatında düşüş varken, gübre zaten aldı başını gidiyor, mazot zaten öyle. Masrafımız 6 lira iken kazancımız 1 lira. Acaba 1 liraya bu emek çekilir mi? Biz, emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

“BU GİDİŞLE GÜL ÜRETİCİSİ GERİYE ÇEKİLMEK DURUMUNDA KALACAK”

Güneykent'te düzenlenen toplantı ve tepki birlikteliğinde, Gönen ilçesini temsilen bulunduğunu dile getiren üreticilerden Halil Dursun Gezgin ise, “Gülün, 9 liradan aşağı düşmesi zaten yanlış. Geçen yıldan bu yıla kadar mazot, gübre ve ilaç fiyatları arttı, girdiler fazlalaştı. Bunlar fazlalaşırken fiyat aşağı düşüyor. Bu gidişle gül üreticisi geriye çekilmek durumunda kalacak. Zarar ettiği zaman insanlar bırakır. Bunun, zamanında ayarlanması lazım” diye konuştu.

Toplantının başında üreticiler adına dua ile başlangıç yapan emekli imam ve gül üreticisi Davut Güzel ise, “1 kilogram gülün fiyatını hesap ettiğiniz zaman bugün kilo başına 7.80 lira gibi bir para verildi. Bunun hesabını yapalım; 3 liraya bunu toplatıyoruz, yedirdiğimiz – içirdiğimiz ve toplayıcıların nakli ücretleri ile bu 4 lira oluyor. Gübreyi eklediğimizde 5 lira ediyor. Tarlayı sürme ve bakım giderine 1 lira daha eklersek etti 6 lira. Bunu, senede 4 defa çapalatıyoruz, 1 işçinin günlük maliyeti 80 lira, 10 kişi götürünce bu maliyet 800, 4 ile çarpınca 3 bin 200 lira yapıyor. Hesapladığımız bu maliyete 1 lira daha ekleyince zaten 7 lira yapıyor. Benim kendi çalışmam, tarlaya gitmem – gelmem, yaktığım mazot zaten sıfır. İlacı zaten hiç saymadık bile” şeklinde konuştu. (İHA)