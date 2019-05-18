Güler Sabancı’dan 19 Mayıs mesajı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 19 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MÜCADELESİNİ ANLIYORUZ

Sabancı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. Yılını kutluyoruz. Biz, ‘milli mücadele' kavramından yalnızca ordularla yapılan savaşı değil, bir toplumun hayatın her alanında geleceğini kurma yolundaki mücadelesini anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KALICI HALE GETİRİLDİ

Atatürk'ü anmanın en doğru yolunun da zamanın ötesinde, çağları aşan fikirlerini anlamaktan geçtiğini düşündüğünü belirten Sabancı,” Bu nedenle de kendimize her zaman rehber edindiğimiz “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” sözleri, 20.yılını kutladığımız Sabancı Üniversitesi'nde kalıcı hale getirilmiştir.” dedi.