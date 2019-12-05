Güler Sabancı’dan topluma gönüllülük çağrısı

Toplantının açılış konuşmasını, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Toplantıya katılan müzisyen Haluk Levent ise, kurucusu olduğu Ahbap'ın yola çıkış hikayesini anlattı. Dr. Kerem Dündar'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde; Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi Yöneticisi Zeynep Bahar Çelik, Köy Okulları Değişim Ağı Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Gençlik çalışanı Robin Askar ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıktığı hikayesiyle Kanber Bozan, nam-ı diğer Bakkal Kanber Amca yer aldı.

“KÜÇÜK BİR ADIM, BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YARATABİLİR”

Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 5 Aralık tarihini “Dünya Gönüllüler Günü” olarak ilan etmesinin ardından geçen 34 yılda gönüllülük hareketinin müthiş bir güç kazandığını hatırlattı.

Gönüllülüğü, bir bilinç ve sorumluluk meselesi olarak özetleyen Sabancı, “Başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım, büyük bir değişim yaratabilir. Tek ihtiyacımız olan, bugünün temasında da söylediğimiz gibi, daha iyi bir ‘geleceğe gönüllü' olmak. Dilerim ki, bugün, hiç gönüllülük yapmamış olanlar için bir milat olsun” dedi.

“ÇOK GENİŞ ETKİ ALANINA SAHİP”

“Bugün tüm dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlar çok katmanlı ve çok geniş etki alanına sahip. Bu karmaşık problemlerin çözümü ise ancak; herkesin çözümün parçası olmak için çabalaması, tüm paydaşların katılımcı süreçlerle bir araya gelmesi ve sivil toplumun her alanda güçlenmesi ile mümkündür. Gönüllüleriyle birlikte etkin bir sivil toplum, sağlıklı bir demokratik sistemin de olmazsa olmazıdır” diyen Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde baktığımızda ise, ben de üzülerek öğrendim ki, gönüllük konusunda bize yakışmayan bir noktadayız. Dünya Bağışçılık Endeksi, 2007 yılından beri 145 ülkede yapılıyor. Buna göre Türkiye, tanımadığı bir kimseye yardım etme konusunda, 113. sırada. Gönüllülük için harcanan zamana baktığımızda ise, 126. sıradayız. 145 ülke içinde, en üst sıradakiler ise, Endonezya, Liberya ve Kenya…”

“HAYATINIZA ANLAM KATACAKSINIZ”

Gönüllülük konusunda en büyük rolün gençlere düştüğünü vurgulayan Sabancı, “Gençlerin, bu konuyla daha fazla ilgilenmesi, vakit ayırması, toplumsal sorunlara sizlerin enerjisinin dahil olmasıyla daha yaratıcı çözümlerin yolu açılacak. Böylece sizler de hayatınıza anlam katacaksınız, bazı tecrübeler elde edeceksiniz ve kendinizi iyi hissedeceksiniz” diye konuştu.