Gümrük kapılarında ortak POS uygulaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Hazine ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında, gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulamasının hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda bugün itibarıyla Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nde projenin pilot uygulamasına başlanılacak ve gümrük noktalarında yapılan tahsilat işlemlerinde yerli ve yabancı tüm kredi kartlarıyla kamu bankalarının debit (ATM) kartları geçerli olacak.

İŞLEMLER HIZLI SAĞLANACAK

Özellikle yoğun tır ve yolcu giriş-çıkışları olan kara hudut kapılarında yığılma olmaması ve tahsilat işlemlerinin daha hızlı yürütülmesinin sağlanacağı belirtilen açıklamada, proje kapsamında geliştirilen entegre sistem üzerinden gümrük işlemlerine ait tüm vergiler tahakkuka dayalı olarak tahsil edilebileceği bildirildi.

Tüm sürecin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte gelir ve nakit yönetiminde ve gümrük işlemlerinin denetiminde de etkinlik artırılacak. (REUTERS)