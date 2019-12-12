Güncel altın fiyatları… 12 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Dolar ve euroda yaşanan yükseliş ve düşüşler altın fiyatlarına da yansıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 12 ARALIK

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 275,25 lira

Çeyrek altın: 448,41 lira

Cumhuriyet altını: 1.844,00 lira

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları ise ABD´nin ham petrol stoklarının azalmasıyla düşüşe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 63.91 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 düşüşle 58.94 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında

– gümüş, yüzde 0.26 artışla 16.655 dolardan,

– altın, yüzde 0.24 artışla 1,471.50 dolardan,

– bakır, yüzde 1.08 artışla 2.7955 dolardan,

– platin, yüzde 0.69 artışla 929.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.72 artışla 1,882.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,853 liraya yükseldi.