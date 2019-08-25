Güncel altın fiyatları: 25 Ağustos’ta çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın gramı 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Tam altın bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım altın 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek altın 455 liradan satıldı.