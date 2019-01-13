Güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. Son dönemlerde altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Gram altında gözlenen yükseliş vatandaşların merakını daha da artırdı. Haftanın son işlem günü olan Cuma günü gram altın 226,1 lira seviyesinde dengelenmişti. Hafta sonu bu denge korundu. İşte 13 Ocak Pazar güncel altın fiyatları...

Altın ülkemizde güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Çeyrek altına artık gücü yetmeyenler gram altına yönelmişti. Gram altın fiyatlarında ise son zamanlar yükseliş gözleniyor. Altın fiyatları ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcılar için 13 Ocak güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz. BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN Alış 226,4969 TL Satış 226,911 TL ÇEYREK ALTIN Alış 361,8900 TL Satış 370,1200 TL YARIM ALTIN Alış 721,5100 TL Satış 740,2300 TL TAM ALTIN Alış 1.447,5500 TL Satış 1.475,9400 TL CUMHURİYET ALTINI Alış 1.500,0000 TL Satış 1.522,0000 TL ONS Alış 1.288,40 TL Satış 1.288,66 TL

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