Güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın ülkemizde güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Çeyrek altına artık gücü yetmeyenler gram altına yönelmişti. Gram altın fiyatlarında ise son zamanlar yükseliş gözleniyor. Altın fiyatları ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcılar için 13 Ocak güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.
BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?
GRAM ALTIN
Alış 226,4969 TL Satış 226,911 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 361,8900 TL Satış 370,1200 TL
YARIM ALTIN
Alış 721,5100 TL Satış 740,2300 TL
TAM ALTIN
Alış 1.447,5500 TL Satış 1.475,9400 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.500,0000 TL Satış 1.522,0000 TL
ONS
Alış 1.288,40 TL Satış 1.288,66 TL
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