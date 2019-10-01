Güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın 1 Ekim tarihinde kaç lira?

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı fakat daha sonraki günlerde hemen hemen aynı oranlarda düştü ve dengelendi. 1 Ekim tarihli güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz…

1 EKİM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 858,83 TL Satış 881,05 TL

GRAM ALTIN: Alış 266,25 TL Satış 266,29 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 430,58 TL Satış 440,34 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.785,00 TL Satış 1.812,00 TL

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 2.56 düşüşle 17.20 dolardan,

– altın, yüzde 1.14 düşüşle 1,489.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.13 düşüşle 2.594 dolardan,

– platin, yüzde 3.75 düşüşle 901.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,636.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise , gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,822 lira oldu.