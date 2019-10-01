Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın 1 Ekim tarihinde kaç lira?

Yatırımcının merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 266 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…

07:53 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın 1 Ekim tarihinde kaç lira?

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı fakat daha sonraki günlerde hemen hemen aynı oranlarda düştü ve dengelendi. 1 Ekim tarihli güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz…

1 EKİM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 858,83 TL Satış 881,05 TL

GRAM ALTIN: Alış 266,25 TL Satış 266,29 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 430,58 TL Satış 440,34 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.785,00 TL Satış 1.812,00 TL

altın fiyatları sözcü ile ilgili görsel sonucu

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 2.56 düşüşle 17.20 dolardan,

– altın, yüzde 1.14 düşüşle 1,489.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.13 düşüşle  2.594 dolardan,

– platin, yüzde 3.75 düşüşle 901.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,636.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise , gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,822 lira oldu.

ABD Altın altın fiyatları çeyrek altın Çeyrek Altın Fiyatı Cumhuriyet altını Dünya gram altın fiyatı Sözcü
Son güncelleme: 08:17 01.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more