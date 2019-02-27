Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (27.02.2019)

Altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesi nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 226,00 liradan tamamladı. İşte 27 Şubat güncel altın fiyatları ve uzmanından altın yorumu…

27 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel risk iştahının artmasıyla altın fiyatlarının baskılandığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif beklentilerin devam ettiğini söyledi.

Altının ons fiyatında teknik olarak 1.327 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.317 doların gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, olası yükselişlerde ise 1.332 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması ve Brexit gelişmelerinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 225 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA