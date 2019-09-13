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Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde dolar ve euroda yaşanan hafif düşüş altın fiyatlarına da yansıdı. Peki çeyrek ve gram altın 13 Eylül'de ne kadar oldu?

17:57 -
Haberler Ekonomi
Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül

İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833,00 lira oldu. İşte güncel altın fiyatları…

    PERŞEMBE               CUMA
                                                                   Alış          Satış         Alış      Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                              274,80 275,00         275,00 275,20
Cumhuriyet Ata Lira                                  1.811,00 1.832,00   1.812,00 1.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)                                     251,00 255,00         251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet                                      1.770,00 1.790,00     1.771,00 1.791,00
Yarım Ziynet                                               885,00 895,00       886,00 896,00
Çeyrek Ziynet                                              443,00 448,00      443,00 448,00

ALTIN FİYATLARI GÜMÜŞÜ DE ETKİLEDİ

Altın fiyatlarının yükselmesi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı esnafına göre, gümüş fiyatlarındaki artış  yüzde 50 dolayında.

Bazı vatandaşlar takı alışverişinde altına göre daha cazip fiyatlı olan gümüşü tercih ediyor. Yatırım yapmak isteyenler ise satış aşamasında zarar edeceği düşüncesiyle gümüşten uzak duruyor.

Kapalıçarşı esnaflarından gümüşçü Mehmet Dokuzoğlu, “İnsanların altın alım gücü kalmayınca, altın fiyatlarının yükselmesi gümüşe yansıdı. Bu sefer ne yapıyorlar, gümüşü alıyorlar, altın yaldız yaptırıyorlar. Mesela Trabzon set düğünlerde alamıyorlar, altın yaldız yaptırıp kullanmayı tercih ediyorlar. Fiyat artışı oldu gümüşte ama insanların alım gücünü etkileyecek seviyede değil. Altın yüzde 100 artış gösterirken, gümüş yüzde 50 artış gösterdi. Doğal olarak insanların gümüşü almaları daha kolay oluyor. Yüzde 50 artış da tabii ki az bir artış değil” dedi.

Altın altın fiyatları Cuma Dolar istanbul Perşembe TRABZON
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