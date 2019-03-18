Günde 1 milyon temassız ödeme

Temassız kart teknolojisine ilgi artıyor. Teknoloji sayesinde bugün 90 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabilirken, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) şubat ayı verilerine göre temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 48’inin, banka kartlarının yüzde 18’inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 55’inin yani yarısından fazlasının temassız teknolojisiyle uyumlu olduğu görülüyor. Hem kart tarafında hem de kart kabul noktasında temassız yaygınlığı hızla artmaya devam ediyor.

İŞLEM ORTALAMASI 33 TL’YE ÇIKTI

2018 yılında temassız kullanımı 2017 yılının 1,5 katına çıktı. 2019 yılında ise temassız kullanımının aynı hızla artmaya devam ettiği görülürken, şubat ayında günlük yaklaşık 1 milyon adet temassız işlem gerçekleşti. 2018 yılı şubat ayında toplam internet harici fiziki ödemelerin yüzde 3,1’i temassız olarak gerçekleşirken, bu yıl bu oranın yüzde 6’yı geçtiği görülüyor. Temassız işlem ortalamasının ise 33 TL’ye çıktığı bilgisine ulaşılıyor.