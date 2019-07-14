Gurbetçi için yeni önlem

Torba teklif uyarınca, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanan sigortalıların, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarları, prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancının yüzde 32'sinden yüzde 45'ine yükseltiliyor.

2. SINIF VATANDAŞ

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu bu değişikliğe karşı çıktı. Tatlıoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen yasa teklifinin ana temasının, bütçe açığını gidermeye yönelik tasarrufları içerdiğini söyledi. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının emeklilik haklarını kapsayan maddenin ise eşit haklara sahip yurttaşlar arasında ayrımcılığa neden olacağını savunan Tatlıoğlu, şunları söyledi:

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, 1978 yılından itibaren sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer aldılar ve borçlanma hakkı elde ettiler. Günlük 1 dolar üzerinden gerçekleşen borçlanma 2008 yılında yurt içinde yaşayan vatandaşlarla eşit hale getirildi ve asgari ücretin yüzde 32’si kadar bir oran ile borçlanma sağlandı. Yeni düzenleme ile şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın borçlanma oranı yüzde 45’e çıkarılıyor. Bu durum yurt dışındaki vatandaşlarımızda, 2. sınıf muamelesi yapılıyor hissi uyandırır.

SGK AÇIKLARI

Kesilmesi düşünülen yüzde 45’lik dilimin yüzde 12’si sağlık, yüzde 20’si ölüm ve malullük kesintisi. Kalan yüzde 13’ün ise bir karşılığı yok. Sigorta sisteminde karşılığı olmayan bir kesintinin olamaz. O zaman bu yüzde 13’e, vatandaşlarımızın yurt dışında yaşama vergisi olarak bakabiliriz. SGK’nın açığı gittikçe artıyor. 2018 yılı itibarıyla SGK’ye yapılan bütçe transferi 150 milyarı aştı. SGK yıl başından bu yana istatistikleri bile açıklamıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 13 yıl önce verilen hakkın alınması son derece yanlış. Biz bu vatandaşlarımıza 1970’lerde döviz getirsinler diye yollar açtık ama şimdi verilen hak geri alınıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır.”