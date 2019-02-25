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Gürbüz: Türkiye’de tarımda herkes mutsuz

Hükümet, artan sebze ve meyve fiyatlarına önlem olarak tanzim satış uygulamasına başlamasının ardından fiyatlarda bir miktar düşüş gözlenmişti. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz, tanzim satışların artan sebze fiyatlarına karşı bir çözüm olmadığını söyleyerek, “Türkiye’deki tarım da herkes mutsuz. Çiftçi, ipotek karşılığı bankalardan krediler kullanmış ve bu kredileri ödeyemeyecek durumda. İcralık toprakta üretim yapamayan çiftçi borcunu ne ile ödeyecek?” dedi.

İsmail AKIN / Antalya
16:34 -
Haberler Ekonomi
Gürbüz: Türkiye’de tarımda herkes mutsuz

Tanzim satış noktalarının direk çiftçiye zarar verdiğini savunan Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz, pazarlama ve dağıtım yetersizliği olduğunu söyleyerek tanzim satışlarının çözüm olmadığını ifade etti.

“TANZİM SATIŞLAR TAMAMEN FIRSATÇILAR İŞİNE YARIYOR”

“Tanzim satışları direk çiftçiye (üreticiye) zarar verir, veriyor da” diyen Gürbüz sözlerine şöyle devam etti; “1970'ler de kısa vadeli çözümler olarak yapılan satışları niye günümüzde yapmaya çalışıyoruz? O yıllardan bugünlere neden bunlar çözümlenemedi. Çok az sayıda sebze çeşidiyle 3-5 noktada yapılan tanzim satışlarla, günlük 1-2 TIR'la halkın ihtiyacını giderilemez ve bu bir çözüm değil. Yapılan bu tanzim satışları direk çiftçiye (üreticiye) zarar verir, veriyor da. Bunlar tamamen fırsatçılara yarıyor. Fırsatçılar, yani üreticiden alıp tüketiciye karlı satış yapan market zincirleri; üretici ve komisyoncuya diyor ki tanzim yerinde biber kilosu 6-7 TL domates 3-3,5 TL diyor ve alımı durduruyor. Üretici ve komisyoncu fiyatı geri çekmek zorunda kalıyor”

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz

“GİRDİ MALİYETLERİ İKİYE KATLADI”

Üretim olmaması halinde ithalata mahkum kalınacağı belirten Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gürbüz, üretimdeki girdi maliyetlerinin ikiye katlandığını söyleyerek şöyle devam etti; “Maliyetler ikiye katladı ancak ürün fiyatları değişmedi. Minimum rakamlarla hesap yaparsak, işçilik (Budama, ilaç-gübre atımı), gübre, ilaç, mazot vs bu giderlerin dönüm maliyeti 2 bin TL'dir. Hal böyle olunca da çiftçi ürün değiştirmekte buluyor çareyi”

ÇİFTÇİ BORCUNU NE İLE ÖDEYECEK

Çiftçilerin büyük çoğunluğunun bankalarla icralık olduğunu ifade eden başkan Gürbüz, “Toprakta üretim yapamayan çiftçi borcunu ne ile ödeyecek?” diye sordu. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gürbüz, tarımdaki eksik ve yanlış politikaları düzeltmezsek tarımda tamamen ithalatçı ülke pozisyonuna düşeceğiz” açıklamasında bulundu.

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