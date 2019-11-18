Güvenliği tartışılan uçaklar THY’nin ortak şirketine satılıyor

Boeing Co, 737 MAX tipi uçaklarının bazılarını, THY ve Lufthansa’nın iştiraki SunExpress’e satma konusunda anlaştı.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiyle ilgili Boeing açıklama yapmadı. SunExpress ise, mevcut durumdaki 32 adet Boeing 737 MAX 8 uçaklarına ek olarak, 10 adet Boeing 737 MAX-8 siparişi daha verdiğini açıkladı.

SunExpress’den yapılan açıklamaya göre, siparişlerin toplam liste fiyatı 1.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Boeing’in günün ilerleyen saatlerinde Dubai Airshow’da bu siparişle ilgili açıklaması yapması bekleniyor ancak detaylar henüz doğrulanamadı.

Reuters’ta dün yer alan habere göre, 737 MAX tipi uçaklarının Mart ayında güvenlik kaygıları nedeniyle uçuşlarının durdurulmasının ardından Boeing MAX’lere güveni yeniden tesis etmeye çalışırken; 737’nin daha eski modelini kullanan SunExpress, Dubai Airshow’da Boeing için olası bir hedef konumunda.

İKİ BÜYÜK KAZADA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.

189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019'da Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya’daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının “Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi” (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti. (REUTERS)