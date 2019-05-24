Hadi ipucu sorusu ve cevabı 24 Mayıs: Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödemi yöntemi nedir?

Hadi ipucu sorusu bugün bir bankacılık ödeme yönteminden geldi. 22 Mayıs Salı saat 12.30'da başlayacak Hadi'nin ipucu sorusu “Hem müşteriye hem işyerine zaman kazandıran, hızlı bir ödeme bir yöntemi. Cep telefonu ile temas olmadan yapılır. Bu işleme ne ad veriliyor biliyor musunuz?” oldu. İşte 24 Mayıs Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

24 MAYIS HADİ SORUSU VE CEVABI

Soru: Hem müşteriye hem işyerine zaman kazandıran, hızlı bir ödeme bir yöntemi. Cep telefonu ile temas olmadan yapılır. Bu işleme ne ad veriliyor biliyor musunuz?

Cevap: Temassız Ödeme

TEMASSIZ ÖDEME

• Temassız Ödeme; ödeme aracı (kredi kartı vb.) ve POS cihazı arasında doğrudan temas (kartın cihaza takılması gibi) olmadan yapılan ödeme işlemidir.

• Kartınızı POS cihazınıza yaklaştırıyor sadece 1-2 saniye gibi kısa bir zamanda şifre vb. işlemler gerekmeden ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

• Temassız ödeme daha hızlı, daha teknolojik ve zamandan kazanç sağlayan bir ödeme yöntemidir.

• Temassız logosunu gördüğünüz her noktada, temassız özellikli kartlarınızla ödeme yapabilmektedir.

• Temassız ödemenin kullanıcılara olduğu gibi çalışanlara da birçok faydası bulunmaktadır. Kasa önünde yığılmalar bu hızlı ödeme biçimi sayesinde önlenmekte, kasa önünde sıranın çok olduğunu gören müşterilerin başka bir yeri tercih etmelerinin önüne geçilmekte ve müşterilerde ödemelerinin çok çabuk olmasından dolayı memnuniyet yaratmaktadır.

• Bankalar temassız ödemeleri belirledikleri adetlerle sınırlamışlardır. Belirlenen adetten fazla üst üste temassız ödeme yapılmak istenilmesi halinde, ödeme işleminin sizin tarafınızdan yapıldığını onaylayabilmek için şifre talep edilmektedir.

• Temassız ödeme teknik olarak, kartınızın üzerindeki çipte bulunan antenin, POS cihazı üzerindeki okuyucunun radyo frekansı dalgaları ile haberleşmesiyle ödeme gerçekleşir. Temassız ödeme teknolojisi aynı zamanda, NFC özellikli cihazlarla da ödeme yapabilme imkanı sunmaktadır.

• Temassız ödeme ile 90 TL'ye kadar olan ödemelerinizde kartın POS cihazına takılmasına ve şifre işlemlerine gerek kalmaksızın ödeme yapılabilmektedir.

• Kartınız üzerinde temassız logosu bulunmakta ise temassız ödemeden yararlanılabilmektedir.