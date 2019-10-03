Hafif işçi ne demek?

Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, işçi sınıflandırmalarına göre değişik göstermektedir. İşçi sınıfları ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, işçilerin çalışma şartları ve çalıştıkları sektöre ve işlere göre belirlenen bir ayrımdır. Ağır işçi, orta işçi ve hafif işçi olarak ayrılan bu sınıflandırma alınacak maaşlara etki ettiği için oldukça önemli bir kriterdir. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin asgari geçim tutarının “ağır” statüdeki, “orta” statüdeki ve “hafif” statüdeki işlerde çalışan işçiler için farklı olması gerektiğini belirlemiştir.

İŞÇİ SINIFLARINA GÖRE ALINAN ÜCRETLER NELERDİR?

Asgari Ücret Komisyonu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun kriterlerine göre belirlenen asgari geçim tutarı

– “ağır” statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş,

– “orta” statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş,

– “hafif” statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak belirlenmiştir.

HAFİF İŞÇİ NE DEMEK?

Hafif iş statüsünde çalışan işçiler;

– Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler

– Hediyelik eşya üretimi

– İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

– Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

– Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

– Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı

– Giyecek ve ayakkabı toptancılığı

– Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı

– İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı

– Yiyecek maddelerinin satışı

– Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı

– Giyim eşyası satan mağaza ve iş yerlerinde çalışanlar

– Beyaz eşya, mutfak aletleri satışı yapanlar

– Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri

– Oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı

– Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler

– Her türlü sigorta işleri

– Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu

– Nakliyat acenteliği

– Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler

– Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler

– Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler

– Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler

– Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri

– Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler

– Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler

– Terzicilik, tamircilik, çiçekçilik,

– Mağaza ve market çalışanları

– Sinema, tiyatro hizmetleri çalışanları

– Fırın, tatlı, kuru yemiş, meşrubat üretimi çalışanları olarak belirlenmiştir.