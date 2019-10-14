Hangi kurumda ne iş yaparsa yapsın tüm çalışanlar, çalıştıkları tüm haftanın yorgunluğunu hafta tatilinde bazen aileleriyle, bazen arkadaşlarıyla bazen de tek başlarına dinlenerek atmak ister. Bu yasalarca çalışanlara tanınmış en önemli haklardan biridir. Hafta tatilleri aynı zamanda işçinin bir sonraki haftalık çalışmasında performansını olumlu yönde etkileyerek dava verimli çalışmasını sağlamaktadır. Yani kısaca hafta tatilleri kişiler için bir lüks değil bir ihtiyaçtır. Ancak bazı dönemlerde işverenler gerek personel eksiğinden gerekse iş yoğunluğundan kaynaklanan sebeplerden ötürü işçilerinin hafta tatillerinde de çalışmasını talep etmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan işçiler ise nasıl davranmaları gerektiğini ve kanunların onlara konuyla ilgili hangi hakları tanıdıklarını bilmemektedir. Hafta tatilinde çalışan işçilerin hakları nelerdir? Hafta tatili çalışması fazla çalışma mıdır? Hafta tatilinde çalışan bir işçi fazla mesai ücreti alır mı? Tüm bu soruların cevaplarını merak eden vatandaşlar daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapmaktadır. İşte hafta tatili ve çalışanların haklarıyla ilgili detaylar…

HAFTA TATİLİ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu çalışanlar için verilmesi gereken izin sürelerini net bir şekilde belirtmiştir. Konuyla ilgili kanun maddesi “Bu Kanun kapsamına giren iş yerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” demektedir.

HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR?

İşçilerin haftalık çalışma saatleri, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 45 saat olarak belirlenmiştir, aynı zamanda bir haftalık dönem içinde ise en az 24 saatlik bir dinleme süresi yani hafta tatili süresi bulunmaktadır.

Haftalık 45 saati aşan her çalışma fazla çalışmadır ve karşılığı normal zamandaki bir saatlik çalışmanın yüzde 50 zamlı hali olarak ödenmektedir. Yani saat ücreti 100 TL olan bir işçi fazla çalışmasının saatini 150 TL olarak almaktadır.

Hafta tatilinde de durum hemen hemen aynıdır. Hafta tatilinde yapılan çalışma fazla çalışma olarak sayılır. Buna göre işçi ücretini yüzde 50 zamlı alır. Buna göre hafta tatilinde çalışan bir işçiye, çalışma karşılığı olmaksızın bir yevmiye (izinli olmasına rağmen ödenecek günlük tutar) ve çalışmasının karşılığı olarak da 1,5 yevmiye ödenmektedir. Yani toplamda işçi o gün için 2,5 yevmiye almalıdır.

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