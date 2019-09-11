Bir işçinin hiç dinlenmeden sürekli şekilde çalışması gerek bünyesi yani beden ve ruh sağlığı açısından gerekse sosyo-kültürel açıdan oldukça sıkıntılı bir durum yaratabilir. Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu tüm işçilerin izin haklarını açık ve net bir şekilde belirlemiştir. Bu izinler, hafta tatili, bayram ve resmi tatil izinleri, yıllık izinlerdir. Son zamanlarda hafta tatili hakkında sık sık araştırma yapan vatandaşlar, yasalarca verilen ve korunan bu hak üzerinde daha fazla bilgi sahibi olmak istemektedir. “Hafta tatili nedir, kaç gündür?” gibi sorularla haftalık izinler ile ilgili daha detaylı bilgi arayanlar için hazırladığımız haberde tüm detayları bulabilirsiniz. İşte hafta tatili haberimizin ayrıntıları…

HAFTA TATİLİ NEDİR, KAÇ GÜNDÜR?

Herhangi bir kurumda çalışan işçinin çalışmış olduğu tüm haftanın yorgunluğunu attığı, ailesi ya da sosyal çevresiyle zaman geçirebileceği, aynı zamanda kendine de vakit ayırarak iş verimini arttırabileceği en temel haklardan biri de hafta tatilidir. Kanuna göre ise hafta tatili, “altı iş günü çalışan ya da çalışmış gibi kabul edilen işçinin yedinci gün 24 saat boyunca sahip olduğu dinlenme hakkıdır.” Tanımıyla belirtilmiştir. İşçinin dinlenmesi gereken bu günde çalışması, yasaklanmıştır.

Bu hak yasal olarak dayanağını 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinden almaktadır. 46. Madde şu şekilde belirtilmiştir;

“- Bu Kanun kapsamına giren iş yerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.”

Konuya ilişkin detayları 4857 sayılı İş Kanunu hakkındaki mevzuattan edinebilirsiniz. Mevzuata ulaşabilmek için https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf linkini tıklayın.

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