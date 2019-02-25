Fazla çalışma ile ilgili çalışanların merak ettiği sorulardan biri de; Haftada 3 saat fazla çalışma yaptırılan işçiye ücreti nasıl ödenmelidir? İşte cevabı…

FAZLA ÇALIŞMA NEDİR?

Fazla çalışma (fazla mesai), iş kanununun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu md.63'e göre; işçinin çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak tespit edilmiştir. Aksi kararlaştırılmamışsa 45 saatlik bu çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bir şekilde bölünerek uygulanır. Ancak, taraflar arasında her gün için ayrı mesai süreleri de kararlaştırılabilir. Çalışma biçimi ne şekilde olursa olsun, işçinin haftalık 45 saati aşan çalışması, fazla çalışma (fazla mesai) olarak adlandırılır.

HAFTADA 3 SAAT FAZLA MESAİ YAPTIRILAN İŞÇİNİN ÖDEMESİ NE KADAR?

Her bir saat fazla çalışmanın ücreti %50 fazlasıyla ödenmesi gerektiği 4857 sayılı İş Kanununun 41'inci maddesinde belirtildiğinden toplam 4,5 saate denk gelen fark ücret ödenmelidir.

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