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Haftanın ilk gününde altın fiyatları… 18 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte ufak değişimler yaşıyor. Yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. 433,83 liradan alınan çeyrek altın 443,66 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum…

07:33 -
Haberler Ekonomi
Haftanın ilk gününde altın fiyatları… 18 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 KASIM

ÇEYREK ALTIN: 443,66 Lira

YARIM ALTIN: 888,45 Lira

GRAM ALTIN: 271,03 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 4 Kasım güncel altın fiyatları…

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Geçen haftanın kapanış gününde İstanbul Kapalıçarşı’da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.

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