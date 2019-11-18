Haftanın ilk gününde altın fiyatları… 18 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 KASIM

ÇEYREK ALTIN: 443,66 Lira

YARIM ALTIN: 888,45 Lira

GRAM ALTIN: 271,03 Lira

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ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Geçen haftanın kapanış gününde İstanbul Kapalıçarşı’da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.