HAK-İŞ bile isyan etti

Ekonomideki kötü gidiş, iktidara yakınlığıyla bilinen Hak-İş'i de çileden çıkardı. Geleneksel iftar sofrasında gazetecilerle sohbet eden Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, işsizlikteki tırmanış kıdem tazminatı, kamu toplu sözleşmeleri İşsizlik Fonu, istihdam verilerinin gizlenmesi ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuna kadar çalışma hayatının sorunları hakkında çarpıcı eleştiri ve yorumlarda bulundu.

Arslan, işsizlikteki tırmanışı durduracak politikaların acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini, sorunun sadece teşviklerle çözülemeyecek kadar büyüdüğünü söyledi. 4 milyon 730 bine ulaşan işsizler ordusunun çalışanlar için de artık ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığı uyarısını yapan Arslan, “İşsizlik rakamlarının yüksek seyretmesi sadece işsizler açısından değil, işi olanlar açısından da önemli bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. İstihdamı artırmaya yönelik açıklanan teşvikler nedeniyle hükümete her zaman destek verdik. Ancak teşvikler istihdam oluşturma konusunda bir yere kadar etkili oluyor. Artık istihdamı artırmaya, işsizlik stoklarını eritmeye yönelik yatırımlara ihtiyaç var” dedi.

MEZARDA EMEKLİLİK

Mahmut Arslan, Bakan Berat Albayrak'ın üzerinde çalıştıklarını söylediği yeni emeklilik sistemi hakkında da “Böyle bir düzenlemeden haberdar değiliz. Beklentimiz EYT'lilerin sorununun çözülmesi. Eğer bu amaçla bir düzenleme yapılacaksa bunu olumlu buluruz” dedi. Türkiye'de emeklilik yaşının IMF'nin dayatmasıyla yükseltildiğini ve öylece de kaldığını ifade eden Arslan, “Mezarda emekliliğe o zaman da itiraz ettik. Yaşı yükselterek 4 çalışanın 1 emekliye bakacağı bir sistemin kurulacağını söylediler. O zaman 1.8 çalışan 1 emekliye bakıyordu. Yaşı yükselttiler, bugün de 1.8 çalışan 1 emekliye bakıyor. Hani mezarda emekliliği getirdiniz de ne oldu?” dedi.

İşsizlik Fonu harcanmasın

Mahmut Arslan, iktidarın birçok harcama için İşsizlik Sigortası Fonu'nu kullanmasından rahatsız olduklarını da belirterek, “GAP için alınan 10 milyar daha geri ödenmedi. Geçen yıl da kamu bankalarına 10 milyar kaynak aktarıldı. Bu harcamalar fonun asıl sahibi olan işçi ve işverenin rızası olmadan yapılıyor” dedi. SGK'nın istihdam verilerini yayımlamamasını çok endişe verici bulduğunu söyleyen Arslan, iktidar masayı kurmadığı için kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine başlayamadıklarına da dikkat çekti.