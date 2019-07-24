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Hakan Atilla’dan ilk açıklamalar

İki yılı aşkın bir süredir ABD'de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bugün saat 11:30'da İstanbul'da olacak. Atilla, Twitter üzerinden açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet yetkililerine teşekkür etti.

Sozcu.com.tr
08:45 -
Haberler Ekonomi
Hakan Atilla’dan ilk açıklamalar

ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla 27 Mart 2017 tarihinden bu yana ABD’de tutuklu olan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bugün saat 11:30 sularında Türkiye’ye dönüyor. Atilla’nın Halkbank’taki görevine iade edilmesi bekleniyor.

Türkiye’ye iade edilen Atilla, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

5 SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, “kara para aklama” suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

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Son güncelleme: android-time 09:30 24.07.2019
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