Hakan Atilla’dan ilk açıklamalar

ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla 27 Mart 2017 tarihinden bu yana ABD’de tutuklu olan Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla bugün saat 11:30 sularında Türkiye’ye dönüyor. Atilla’nın Halkbank’taki görevine iade edilmesi bekleniyor.

Türkiye’ye iade edilen Atilla, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Başından beri desteğini ve yardımlarını hiç esirgemeyen sn cumhurbaşkanımız Recep Tayyip #Erdogan a teşekkürü borç biliriyorım. — Hakan Atilla (@HakannAtillaa) July 23, 2019

Şu an havaalanındayız. İşlemler bittikten sonra uçağa alınacağız. Bir aksilik olmazsa yarın vatanımıza kavuşmuş olacağız. Elhamdulillah..

Ülkemi ve ailemi çok özledim.

Sevenlerimize ve desteğini esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum.

Hakan Atilla Türkiye'ye — Hakan Atilla (@HakannAtillaa) July 23, 2019

TSİ 02:05'te uçağımız hareket etti. Çarşamba günü TSİ 11:30'da İstanbul Havalimanında olacağız.

Uğurlamaya gelen Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosumuz Alper Aktaş'a ve Twitter üzerinden destek mesajları yollayan herkese teşekkür ediyorum. İyi geceler. pic.twitter.com/ulUJUpHpCb — Hakan Atilla (@HakannAtillaa) July 24, 2019

5 SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, “kara para aklama” suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.