Halef ile selefin Audi tartışması

SÖZCÜ'nün ortaya çıkardığı Sağlık-Sen'in Genel Başkanı Semih Durmuş'un yüksek maaşı ve lüks makam aracıyla ilgili tartışma yeni bir boyut kazandı. Sağlık-Sen'in eski Genel Başkanı Metin Memiş, kendisi hakkında “Hangi marka modelde araca biniyorsa ona biniyorum, ne kadar ücret alıyorsa aynısını alıyorum” diyen Durmuş'a tepki gösterdi. Memiş, 26 bin lira maaşına karşılık kendisinin 14 bin 840 lira maaş aldığını ve görevde kalsaydı, maaşına zam yapmamış olacağını öne sürdü.

“O ARACA BİNMEZDİM”

Memiş, Durmuş'un, bugünkü piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan Audi marka makam aracı konusunda, “Benim kullandığım 140 bin liralık aracı satıp yenisini aldı” dedi. Yeni Başkan Durmuş'un maaşı ise daha yüksek ve 800 bin liraya satın alınan Audi marka araç kullanıyor.

Memiş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Durmuş, yaptığı icraatlar ve açıklamalarla hem kendisini hem de güzide teşkilatımızı yıpratmaya devam ediyor. Özrü kabahatinden büyük. Açıklamalarıyla kendisine ve Sağlık-Sen'e bu şekilde zarar vermemesi için kendisini aklıselime davet ediyorum. Benim aldığım maaş 14 bin 840 TL idi. Bordrosu elimde, isteyene de gönderirim. Bugün olsa, Semih Durmuş'un aldığı maaşı almayacaktım, almazdım. Memura 4+4 verilmişken kendime zam da yapmazdım” dedi.

Memiş, kendisinin başkan olduğu dönemde kullandığı aracın 2014 model olduğunu ve 140 bin liraya satın alındığını da belirterek, “Bu aracı sadece sendikadayken kullandım. Evden işe, işten eve kendi aracımla gidip geldim. Durmuş'un bindiği araç, onun söylediği gibi benim bıraktığım araç değildir. Ben böyle bir aracı asla almaz ve binmezdim” açıklaması da yaptı.