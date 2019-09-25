‘Halı saha sektörü kriz dinlemiyor’

Ekonomik krizlerin etkilemediği sektörlerden biri de halı sahalar. Türkiye’nin dört bir yanında halı sahalar yapan bir grubun Genel Müdürü Yavuz Macit, “Halı saha sektörü krizden olumsuz etkilenmiyor. Sektördeki büyüme trendi devam edecek” dedi.

Ekonomik daralmanın yaşadığı 2019'da büyüyen halı saha sektörü krizlere meydan okuyor. Küçük yatırımcının yatırımına değer katan halı sahalar uzmanlar tarafından son dönemin ‘akıllı’ yatırımlarından biri olarak görülüyor. Halı saha yatırımlarının krizden etkilenmemesinin altında yatan birçok sebep olduğunu dile getiren Macit, “İnsanların ekonomik bir şekilde sosyalleşme ihtiyacı, futbolun hiç bitmeyen popülerliği, sağlıklı yaşam trendinin dünyada ve ülkemizde yükselmesiyle artan spor yapma isteği, bu nedenlerden bazıları” diye konuştu.



UCUZ SOSYALLEŞME ADRESLERİ

2008 krizinde de hizmet ve perakende sektörü ile spor endüstrisinin krizden en az etkilenen sektörler arasında olduğunu belirten Macit, “Fizibilitesi iyi yapılmış, genç nüfus yoğunluklu ve toplu taşımaya yakın bölgelerde kurulan halı saha tesisleri krizden etkilenmiyor. Şirket turnuvalarına ev sahipliği yapan, tesisinde sadece saha değil, kafe gibi insanların sosyalleşebilecekleri alanlar da oluşturan yatırımcılar bir adım öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

SENTETİK ÇİM KALİTESİ ÖNEMLİ

Halı sahaların kalitesini ve maliyetini etkileyen pek çok nokta olduğunu ifade eden Macit sahanın büyüklüğü, açık ya da kapalı oluşu, kullanılan çim halının FIFA standartlarında olup olmadığı ya da kullanılan sentetik çimin kalitesinin bu etmenler arasında olduğuna dikkat çekti.

‘MEVSİM ŞARTLARINA DİKKAT EDİLMELİ’

“Her ne kadar futbol bir açık hava sporu olsa da kış şartlarının çok yoğun olduğu ve mevsimin uzun sürdüğü yerlerde açık halı saha yapımı mantıklı değil” diyen İntegral Group Genel Müdürü Macit şunları söyledi: “Kalitesi her geçen gün artan suni çim kaplama sahalar doğal çim sahalara göre daha fazla tercih ediliyor. Çünkü yeni nesil sentetik çimler FIFA standartlarını da karşılıyorsa doğal çimde oynamanın zevkini yaşatıyor. Üstelik bakım maliyetleri daha düşük ve sentetik çim sahalarda çok daha sık maç yapılabiliyor”

MALİYETİ NE KADAR?

Halı sahaların maliyeti ise tesisin şartlarına göre değişiyor. Bin 500 metrekarelik açık halı saha ortalama 300 bin TL'ye kurulurken aynı ölçülerde kapalı sahanın maliyeti yaklaşık 500 bin TL civarında. 200 metrekarelik halı saha sosyal tesis maliyeti ise yaklaşık 250 bin TL olarak hesaplanıyor.

İHA