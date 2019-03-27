Halk Ekmek’e yemek yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş., malzeme dahil yemek pişirilmesi, dağıtılması ve yemekhanelerin temizlenmesi işi için 20 Mart 2019 tarihinde ihale düzenledi.

İhale kapsamında İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürlüğü ve üç işletmede 3 baş aşçı, 5 aşçı, 5 aşçı yardımcısı, 10 garson ve bulaşıkçı ile birlikte malzeme ve genel giderler dahil olmak üzere bir yıl boyunca toplam 125 bin öğün yemek pişirilmesini içeriyordu. İşe başlama tarihi 1 Haziran 2019, bitiş tarihi ise 31 Mayıs 2020 olarak belirlendi. Ancak ihale 25 Mart 2019 tarihinde iptal edildi. İptalin gerekçesi “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin yaklaşık maliyetin çok altında kalması” şeklinde açıklandı.

2018'DE 1.7 MİLYONLUK İHALE YAPILDI

İstanbul Halk Ekmek, geçtiğimiz yıl aynı iş için 2 milyon 100 bin liralık yaklaşık maliyet ile ihaleye çıkmıştı. Bir yıllık yemek hizmeti alımı ihalesini 1 milyon 788 bin lira teklifi veren firma kazanmıştı. Firma ile imzalanan sözleşmenin mayıs ayında doldu. Rutin olarak yemek hizmeti alımı için yeniden ihaleye çıkıldı ancak ihale, tekliflerin çok yüksek gelmesi nedeniyle iptal edildi.