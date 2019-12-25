Halkbank’tan esnaf kredilerinde yüzde 100 indirim

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre faiz istisnası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKMOB) kefaleti ve bunların kefaleti olmaksızın Halkbank kanalıyla KKTC de dahil olmak üzere kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile 2020’de kullandırılacak kredileri kapsıyor.

YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Buna göre, kapsam dahilinde 2020 yılında kullandırılacak ve önceki yıllarda kullandırılmış, bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere %50, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve 2020 yılında kullandırılacak krediler için %100 faiz indirimi uygulanacak.

Öte yandan, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren ve 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkar da KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100,000 TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi kullanabilecek. Ancak bu imkandan bakiyesi 2020 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

KAYIP HAZİNE’DEN KARŞILANACAK

Bu kapsamda ayrıca, esnaf ve sanatkarlara, makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacak. (REUTERS)