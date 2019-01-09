Halkbank seçim kredisinin ayrıntılarını açıkladı

Halkbank yerel seçimlere kadar piyasaya 10 milyar TL, yılın geri kalanında ise 22 milyar TL uygun koşullarda kredi verececek. Halkbank genel müdürü kredilerin 10 milyar TL'sinin neden yılın ilk üç ayında verildiğini şu sözlerle açıkladı: Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır.

Seçim paketi müjdeleri devam ediyor. Türkiye enflasyonla ve yüksek faizle mücadele ederken Halkbank esnafa 22 milyar TL kredi kullandıracağını açıkladı. Bu kredinin 10 milyar TL’si yılın ilk üç ayında verilecek. 31 Mart yerel seçimlerinin sonuna kadar piyasaya Halkbank vasıtasıyla 10 milyar TL verilecek. Banka 350 bin kişinin seçim kredisini kullanmasını bekliyor.

22 milyar TL’lik kredi paketinin resmi ismi Esnaf Kredi Programı olacak.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan kredilerin 10 milyar TL’lik kısmının yılın ilk üç ayında yani seçime kadar kullanılacak olmasını şu sözlerle açıkladı: “Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi

kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 Milyar TL'lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği devam edecektir.”