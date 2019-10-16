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Halkbank’tan iddianame açıklaması

Halkbank, New York'ta İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin açıklamalarda bulundu. Banka iddianamenin 'zamanlamasının manidar' olduğunu söyledi.

12:19 -
Haberler Ekonomi
Halkbank’tan iddianame açıklaması

Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı´na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı süreci başlatmasıyla ilgili olarak, “Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır” açıklaması yaptı.

Halkbank’ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“ABD Adalet Bakanlığı´na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

“Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir.

“Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.

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