Hamsi fiyatları el yakıyor

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar açılamadı. Tezgahlardaki balık fiyatları da uçtu. Samsun'da hamsi 25 TL'den satılmaya başlandı.

Karadeniz’de son günlerde etkisini arttıran fırtına ve kötü hava şartları balıkçıları zor durumda bıraktı. Fırtına nedeniyle çok sayıda tekne denize açılamadı.

Açılan balıkçılar da fazla balık yakalayamadan geri dönmek zorunda kalınca, tezgahlardaki balık fiyatları tavan yaptı.

Birkaç ay öncesine kadar kilosu 5 TL’den satılan hamsi, tezgahlarda 25 TL’den satışa sunuldu. Diğer balık fiyatlarında da fırtına nedeniyle artış gözlemlendi. Karadeniz’deki tezgahlarda; palamut 15 TL, mezgit 30 TL, sarıkanat 40 TL, istavrit 25 TL, kefal 15 TL, çinekop 25 TL’den satılıyor.