Hans doğalgazı 10 yılın en ucuz fiyatına alıyor

ABD ile Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz satma yarışı yüzünden ortaya çıkan rekabetle Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Hollanda’da doğalgazın megawatt saat fiyatı 10 euronun altına indi.

Russian Today'e konuşan Rystad Energy yetkilileri Eylül ayında Batı Avrupalı devletlerin doğalgaz kotalarının dolu olduğunu söyledi.

Bloomberg'e konuşan Hollanda gaz piyasası uzmanları böyle giderse üreticilerin daha az doğalgaz çıkaracağını fakat Rusya'nın üretimi artırmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

İtalya ve Avusturya'daki depolarda toplamda 62.3 milyar metreküplük gaz bulunuyor bu rakam iki ülkenin de gaz depolarının yüzde 94'ünün dolu olduğu anlamına geliyor.

Rusya 2019'un ilk beş ayında 2018'in ilk beş ayına göre Avrupa'ya yüzde 38 daha fazla doğalgaz sattı.

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ABD SIVI DOĞALGAZ SATIYOR

ABD ise Atlantik Okyanusu'ndan dolayı arada boru hattı olmadığından Avrupa'ya sıvı doğalgaz yani LNG satıyor. ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında Yaşlı Kıta'ya satılan LNG miktarı 2016'nın 13 katına çıktı.

Rusya ve ABD her alanda tarihsel rekabetlerini doğalgaz arenasına da taşıdı.

Gazprom'un başkan yardımcısı Mikhail Malgin doğalgaz üretimlerini artırmaya devam edeceklerini açıkladı.

BİZDE ZAM ÜSTÜNE ZAM

Türkiye’de ise doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Son bir yılda beş kez zam ve bir kez indirim yapılan doğalgaza gelen toplam zam oranı yüzde 53,8’i buldu.

Doğalgaza henüz 1 ay önce 31 Temmuzda da aynı oranda zam yapılmıştı. Son düzenlemeyle birlikte 1 yılda konutlarda kullanılan doğalgaza gelen zamlar şu şekilde;

1 Ağustos 2018: Yüzde 9 zam

1 Eylül 2018: Yüzde 9 zam

1 Ekim 2018: Yüzde 9 zam

31 Temmuz 2019: Yüzde 14,9 zam

31 Ağustos 2019: Yüzde 14,9 zam

BİR KEZ YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILDI

Son 1 yıl içinde doğalgaza 5 kez zam yapılırken, bu zamların hemen hepsi gece yarısı tebliğleri ile duyuruldu. Ancak 2018'in sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğalgaza indirim yapıldığı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Aralık 2018'de AKP grubunda yaptığı konuşmada “Yılbaşından itibaren, bunu Bay Kemal'in dinlemesi lazım, yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz” diye konuşmuştu.