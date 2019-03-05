Happy Center Market çalışma saatleri 2019: Happy Center Market hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Happy Center Market mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Happy Center Market sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Happy Center Market marketleri 09.00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Happy Center Market çalışma saatleri 2019…

HAPPY CENTER MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Happy Center Market hafta içi her gün mesaiye sabah tam 09.00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Happy Center marketleri öğle arası tatili vermemektedir.

Happy Center Market; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklıdır.

Happy Center Market Genel Müdürlük binası, Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesi No:67 Haramidere-İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Happy Center Market Telefon Numarası: 444 37 37