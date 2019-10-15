Harekât Türk bayrağına olan talebi arttırdı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda 7. güne girildi. Vatandaşlar ise Mehmetçik'e moral vermek için ev ve iş yerlerine bayrak asmaya devam ediyor. Bayrak üretimi yapan firmalar, tekstilin kalbi Bursa’da Barış Pınarı Harekâtı ile yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı üretiminde yüzde 40 artış olduğunu kaydettiler.

STOKLAR TÜKENDİ

Bursa’da 15 yıldır bayrak üretimi yapan işletmeci Cengiz Alperen, depolarındaki stokların tükendiğini belirterek, “En son 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bayrak satışlarında patlama olmuştu. Barış Pınarı Harekâtı'ndan sonra da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 3 tane depom var ve bütün depolarımdaki stoklar tükendi. Türkiye’nin tüm illerine bayrak sevk ediyoruz. Vatandaşların talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Gelen siparişlerin yarısını yoğunluktan dolayı geri çevirmeye başladım. İmalatımızı 10 kat arttırdık. Allah askerimizin burnunu bile kanatmasın” diye konuştu.

BAYRAK TALEPLERİ 2-3 KAT ARTTI

Bir başka bayrak üreticisi olan firmanın pazarlama sorumlusu Mehmet Çalık, “4-5 aydır hiç bayrak satmıyor gibiydik. Harekâtın başlamasıyla siyasi parti ve kurumlardan talepler gelmeye başladı. Özellikle belediyeler şuan Türk Bayrağı talebinde bulunuyor. İşlerde şuan 2-3 katı artış var” şeklinde konuştu.

İNŞAAT ŞİRKETLERİ DEV BAYRAK SİPARİŞİ VERİYOR

Başka bir firmanın planlama sorumlusu olan Sevinç Arslan, son bir hafta da özellikle büyük boy Türk Bayraklarındaki siparişlerin arttığını kaydederek, şöyle konuştu; “Hem Barış Pınarı Harekâtı, hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle Türk Bayrağı talepleri var. Genelde özel sektörler ve büyük inşaat firmaları talepte bulunuyor. Şuan 2 adet 20 metreye 30 metre ebadında Türk Bayrağı siparişi aldık. İnşaatlara asılacak. Türk bayrağına talep şuan yüzde 40 artmış durumda” dedi.