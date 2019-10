İnternette arama çubuklarında yapılan aramalara baktığımızda son zamanlarda altın ve çeşitleri ile ilgili birçok vatandaşın cevap aradığı sorularının olduğunu görüyoruz. Özellikle de has altın ile ilgili aramaların tüm bu sorular içinde önemli bir yükselişi var. Has altın nedir? Has altın ne kadardır? Altın çeşitleri neler? 1 gram altın ne kadar has altın eder? Bu ve bunun gibi birçok soru ile merak ettikleri cevaplandırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olabilmek için detaylı bir haber hazırladık. Altının iyi bir yatırım kaynağı olduğunu varsayarsak tüm bu aramaların en iyi yatırım olarak hangi altın çeşidini almak gerektiğini öğrenmek için yapıldığını düşünebiliriz. Bilhassa uzun vadeli bir yatırım yapacaksanız sizin de aklınızda bu ve buna benzer sorular vardır? İşte has altına ait tüm detayları öğrenebileceğiniz haberimiz…

ALTIN NEDİR?

Sarı parlak renkte olan, havadan ve sudan etkilenmeyen aynı zamanda ticari değeri çok yüksek olan bir maden bir metaldir. Kimyasal element simgesi Au’dur.

HAS ALTIN NEDİR?

Has altın, Saf Altın veya 24 ayar Gram… Altın piyasada bu üç tanımlama da aynı şeyi ifade etmektedir. Hiç katkısız yani içine herhangi bir başka metal karıştırılmamış olan altına has altın denir.

Altının saflığını ifade etmek için ayar ve milyem gibi tanımlar kullanılır. Has altın da 24 ayar ve 995/1000 milyem aralığında üretilen altın türleri için kullanılmaktadır. Aynı zamanda kuyumcularda has altının gram karşılığı üzerinden alım – satım işlemleri yapılabilmektedir.

Daha önce de söylediğimiz gibi 24 ayar ve 995/1000 milyem olarak üretilen saf altına, has altın denmektedir ve 24 ayar has altının gram fiyatı üzerinden işlemler yapılmaktadır. Bu nedenle fiyatı, piyasada bilinen gram altın ile aralarında birkaç kuruşluk benzerlik görebilirsiniz.

AYAR NEDİR? ALTIN AYARLARI NELERDİR?

Altın ve mücevher piyasasında kullanılan alaşımların ayarları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ülkemizdeki iç piyasaya sürülen altınlar 24, 22, 18 ve 14 ayarlık alaşımlardan meydana gelir. Ayar, bir gramlık alaşımlarda var olan Au yani altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın, arı ya da bir başka deyişle has altındır ve aynı zamanda 1000 milyemdir (miligramdır). 18 ayar içindeki has altın 750 milyemken, 14 ayar içindeki ise 585 milyemdir.