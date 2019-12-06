Hava araçlarının yolcu, bagaj, yük ve posta sigortasında asgari teminat tutarları artırıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren hava araçlarının taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortada asgari teminat tutarları artırıldı. Buna göre vatandaşın daha önce asgari sigorta limiti 896. 883 TL olurken bu kararla birlikte 1.021.550 TL’ye yükseldi.

SİGORTA LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili yönetmelikte değişiklik öngören Hazine Müsteşarlığı yönetmeliğine göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2,700 kg'dan daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113,100 SDR’den (896.883 TL) (IMF tarafından kullanılan kaydi para birimi) 128,821 SDR’ye (1.021.500 TL) yükseltildi.

Bu kapsamda, yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4,694 SDR’den (37.223 TL) 5,346 SDR’ye (42. 393 TL) çıkarıldı.

YENİ TARİFE 28 ARALIK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için; bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1,131 SDR’den (8.968 TL) 1,288 SDR’ye, (10.213 TL) yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR’den (150 TL) 22 SDR’ye (174 TL) yükseltildi. Yeni tarife 28 Aralık’ta yürürlüğe girecek. (REUTERS- SOZCU.COM.TR)