Daha az kullanıp daha çok ödüyoruz!

Bu durum Türkiye’nin yurtiçi doğalgaz tüketiminin Reuters hesaplamalarına göre 2018 yılında gerçekleşen 49.3 milyar metreküpe kıyasla %10-%11 azalacağını gösteriyor.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Arslan, tüketimdeki düşüşü “Yılın ikinci yarısında hava sıcaklığının artışı, haricinde elektrik üretiminde doğalgaz payının düşüşü buna büyük etken” diyerek açıkladı.

Resmi doğalgaz tüketim rakamları yaklaşık 3 ay gecikmeyle açıklanıyor. Son olarak Eylül ayı verilerini yayımlamış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yıl sonu tüketim rakamlarını en erken Şubat sonunda açıklayacak.

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TÜKETİM YÜZDE 10 AZALDI AMA FATURALAR KABARDI

Yıllık tüketimin 2017 yılında 53 milyar metreküple zirve yaptığı dönemden bugüne kadar dövize bağımlı doğalgaz fiyatları artış gösterdi. Ağustos 2018’deki ani kur dalgalanması sonrası peş peşe zamlanan doğalgaz, son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında zamlandı.

Ağustos’un sonunda yapılan zamla birlikte doğalgaz fiyatlarında 14,90 artışa gidildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 40 GERİLEDİ

Arslan’ın verdiği bilgiye göre geleneksel olarak en büyük doğalgaz tüketim grubu olan elektrik üretimi için doğalgaz tüketiminin 2019’da bir önceki yıla kıyasla %40’a yakın gerilemesi bekleniyor.

Elektrik üreticileri geçen yıl 18.2 milyar metreküp doğalgaz tüketmişti. BOTAŞ’ın geçen yıl Ağustos ayında elektrik üreticilerine sattığı doğalgazın fiyatını keskin şekilde artırmasının yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artış ve ulusal elektrik talebinin büyümemesi doğalgaz santrallerinin elektrik üretiminin düşmesine neden oldu.

Resmi verilere göre bu yılın ilk dokuz ayında elektrik santrallerinin doğalgaz tüketimi %42 düşüşle ayda ortalama 881 milyon metreküpe geriledi.

İkinci büyük tüketim grubu olan konutların ise 2019’un tamamında geçen yıl ile aynı seviyede gaz tüketmesi bekleniyor.