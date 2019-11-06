Hayatımız rant uğruna tehlikede

Halka daha iyi sağlık hizmeti sunulacağı vaadiyle ülkenin dört bir yanına kurulan ancak ciddi sorunlar üretmeye başlayan devasa şehir hastanelerine yönelik tepkilere hekimler de katıldı. Türk Tabipler Birliği (TBB) Merkez Komite Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, dünyada devasa hastane modelleri terk edilip az yataklı semt hastanelerine dönülürken, Türkiye'nin tam tersi yola girmesinin ağır sağlık sonuçlarına yol açacağını söyledi. Halkın sağlığının rant uğruna tehlikeye atıldığını belirten Prof. Adıyaman, devlet bütçesini, halkın hayatını ve sağlık personelinin sağlığını tehdit eden sistemden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

YALANLAR VE GERÇEKLER

TBB Başkanı Adıyaman, şehir hastanelerinde giderek artan sorunları kamuoyuna anlatmak için İstanbul'da geniş kapsamlı bir toplantı düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. 9 Kasım Cumartesi günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanatevi'nde, “Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler” konulu kritik bir sempozyum gerçekleştireceklerini belirten Prof. Adıyaman, şehir hastaneleri hakkında gerçekleri öğrenmek isteyen herkesin bu toplantıda olması gerektiğini söyledi.

ACİL HASTALAR TEHLİKEDE

Şehir hastanelerinin çözüm değil aksine sorun üreten yapılara dönüştüğünü belirten Adıyaman, inkar edilmesine karşın bu hastanelere belirli oranda doluluk sözü verildiğini, bu yüzden acil hastalar başta olmak üzere genel olarak hastaların şehir hastanelerine yönlendirilmeye çalışıldığını vurguladı. Prof. Adıyaman, “Öyle ki, örneğin Ankara'da Mamak'taki bir acil hasta ambulansla en yakın hastaneye gideceği yerde, en yakındaki 2-3 hastaneyi geçip en uzaktaki şehir hastanesine yönlendiriliyor. Bu akıl almaz yöntem çok ciddi bir sağlık sorunu” dedi.

Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazdığı mektupta hastanelerin sağlık hizmeti sunmaya uygun inşa edilmediğinden ölümcül enfeksiyon risklerine, sağlık personelinin sağlığını daha da bozan, halkın sağlığını riske atan mekanizmadan vakalara acil müdahaleyi engelleyen sisteme kadar tüm sorunları anlattığını belirtti.

4 YILLIK KİRA PARASINA

Prof. Sinan Adıyaman, şehir hastanelerinde devletin kendi arazisinde 25 yıllığına kiracı haline getirildiğini belirtirken, “Bu hastanelerin 4 yıllık kira parasıyla şehir hastanelerinin tamamı rahatlıkla yapılabilirdi. Oysa şimdi halktan toplanan vergiler 21 yıl boyunca şirketlere rant olarak akacak” dedi. Adıyaman, sadece 2008'de devletin 6 milyar lira ilave kira parası ödemek zorunda kaldığını söyledi.